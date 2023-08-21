Как половина белорусской армии? Польша начала подготовку размещения новой дивизии на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.08.2023 09:02 , Обновлено: 21.08.2023

Согласно информации, предоставленной консорциумом ERBUD, эта компания получила контракт на строительство временных контейнерных военных городков на Подлясье. Вдоль границы с Беларусью.

Заказчиком является Агентство военного имущества Польши. А общая стоимость работ составляет около 30 миллионов злотых (22,7 млн рублей). Эти инвестиции были выделены на нужды бронетанковой бригады и моторизованной бригады в составе новой 1-й пехотной дивизии.

Лагеря строят в целях создания необходимой инфраструктуры, приспособленной для танков, а также служебно-штабных, казарменных, санитарно-складских помещений, необходимых для их временной эксплуатации. ERBUD также построит подъездные пути и огородит территорию, сообщила rp.pl.

Срок выполнения заказа три месяца с момента подписания договора. Таким образом, лагеря будут построены в первой половине ноября этого года в Воеводзине в гмине Граево и Чартаево, в гмине Семятыче.

Где будет создана 1-я пехотная дивизия легиона

Согласно информации министерства национальной обороны Польши, в Подлясье создают новую 1-я пехотную дивизию, в которой будут служить около 30 000 солдат. Для сравнения, это почти половина всей армии Беларуси, в которой служат, по последним данным около 65 тыс человек.

Власти Польши рассчитывают, что это подразделение будет действовать в основном в Подляском воеводстве, а также в Мазовии, Варминско-Мазурском воеводстве и Куявско-Поморском воеводствах. Подразделения дивизии будут стоять в Воеводзине, Чартаеве, Червоном Боре, Спшедажуве, Белостоке, Илаве, Броднице, Хелмно, Ломже, Вельбарке и Остроленке.

Составной частью дивизии станет танковый батальон, расположенный в Цехануве, где одновременно будут располагаться штаб дивизии (сейчас он базируется в Варшаве), еще один моторизованный батальон будет создан в Кольно на Подлясье.

Как будет вооружена 1-я пехотная дивизия польского легиона

Дивизия должна быть оснащена корейскими танками К2, ракетными пусковыми установками К239, пушками К9. Когда дивизия достигнет боевой готовности? Об этом Министерство обороны Польши умаличвает, хотя известно, что обновленная 300-тысячная польская армия должна быть сформирована к 2035 году. В польских СМИ предполагают, что создание новой дивизии на границе с Беларусью займет не менее нескольких лет.

Ранее Телеграф сообщил, что в Польше полным ходом пошла реформа армии. К ней привели ситуация на границе с Беларусью и вторжение России в Украину. Польские военные признаются, что прошедший год был для них и так непростым. А теперь надо готовиться к самым худшим сценариям. В которых фигурирует и Беларусь.

Новость Телеграф

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 15 августа заявил, что вероятность прямого военного столкновения с НАТО в будущем “становится очевидной”. Недавнее расширение НАТО он назвал “своеобразной колонизацией новых территорий”, целью которой является “использование населения в вероятной войне с Востоком”.

«Маски сброшены» — Хренин заявил, что НАТО готовится к «вероятной войне с Востоком»