Госстандарт запретил в Беларуси игрушки с "системой лазерного излучения"

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Опубликовано: 11.01.2024 13:25 , Обновлено: 11.01.2024

В четверг, 11 января, реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации Беларуси пополнился сразу несколькими позициями с детскими игрушками. Из продажи изъяли "слишком громкие" музыкальные игрушки, а также игрушечное оружие с "системой лазерного излучения".

Так, под запрет попали игрушечные пистолеты, которые, как заявляет китайский производитель, предназначены для детей старше 3-х лет. Однако, белорусские специалисты посчитали её “небезопасной”.

“В игрушках запрещается использование систем лазерного излучения всех типов. Фактически в игрушке имеется система лазерного излучения (прицел)”, - пояснили в Госконтроле причину запрета и показали, как выглядит “опасное оружие”.

Кроме того, Госконтроль обнаружил на полках белорусских магазинов “слишком громкие” музыкальные игрушки китайского производства. Из продажи изъяли и запретили ввозить в страну, в частности, музыкальных уточек и популярные сейчас музыкальные кактусы.

Как заявили в белорусском ведомстве, изъятая продукция “не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза” по такому показателю гигиенической безопасности, как “эквивалентный уровень звука”. При норме не более 75 дБА для детских игрушек, предназначенных для игр на открытом воздухе, фактический показатель для уточек составил 77 дБА, а для кактусов - 78,6 дБА. Вот как выглядят эти “небезопасные” товары для малышей.

Ранее Телеграф сообщил, что под запрет в Беларуси попала и популярная настольная игра “Монополия” конкретного китайского производителя. Госстандарт признал её “потенциально опасной для здоровья” детей.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси настольную игру «Монополия». Что с ней не так?