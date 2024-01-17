«АвтоВАЗ» придумал новый логотип. Причем тут Hyundai, Chery и елочные игрушки?
«АвтоВАЗ» решил зарегистрировать новый товарный знак, точнее, два варианта одного товарного знака. Это следует из материалов на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Что собрались выпускать под новым брендом и когда?
Две похожие эмблемы
Варианты товарного знака похожи. Оба – в виде буквы Х в овале. Только одна из них – объемный овал с серой буквой Х, внутри – черное поле. А другая эмблема – просто черно-белая.
Что напоминают?
Знаки похожи на эмблему корейского производителя Hyundai, а также китайской компании Xpeng с той разницей, что у китайцев нет овала. Кроме того, лого схожи с брендом Chery – если у эмблемы «АвтоВАЗа» убрать верхнюю часть.
Примечательно, что заявка «АвтоВАЗа» была подана от дочерней компании «Автозавод Санкт-Петербург», которая дислоцируется на месте бывшего завода Nissan.
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Что решили выпускать под новым брендом?
В заявке сказано, что выпускать намерены легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин. Также в перечне товаров и услуг в документе указан ремонт транспортных средств. Кроме того, в заявке значатся даже елочные украшения, игрушки, гимнастические и спортивные товары.
Ранее Autonews сообщал, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил намерение выпустить новый автомобильный бренд в 2024 году. Подробности о проекте удержал в секрете. В компании лишь подчеркнули, что речь идет о неких «лицензионных автомобилях». При этом, судя по изображениям с презентации, под новой маркой решили выпустить автомобили non-SUV (не кроссовер) и SUV (кроссоверы) в компактном и среднеразмерном сегментах C и D.
Ранее Телеграф рассказывал, что Белорусская автомобильная ассоциация отчиталась о продажах легковых автомобилей в декабре 2023 года. В прошлом месяце они зафиксировали “впечатляющие рекордные” объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ и в целом “уверенный рост” рынка новых авто в Беларуси.
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