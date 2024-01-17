«АвтоВАЗ» придумал новый логотип. Причем тут Hyundai, Chery и елочные игрушки?

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Опубликовано: 17.01.2024 18:10 , Обновлено: 17.01.2024

«АвтоВАЗ» решил зарегистрировать новый товарный знак, точнее, два варианта одного товарного знака. Это следует из материалов на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Что собрались выпускать под новым брендом и когда?

Две похожие эмблемы

Варианты товарного знака похожи. Оба – в виде буквы Х в овале. Только одна из них – объемный овал с серой буквой Х, внутри – черное поле. А другая эмблема – просто черно-белая.

Что напоминают?

Знаки похожи на эмблему корейского производителя Hyundai, а также китайской компании Xpeng с той разницей, что у китайцев нет овала. Кроме того, лого схожи с брендом Chery – если у эмблемы «АвтоВАЗа» убрать верхнюю часть.

Примечательно, что заявка «АвтоВАЗа» была подана от дочерней компании «Автозавод Санкт-Петербург», которая дислоцируется на месте бывшего завода Nissan.

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Что решили выпускать под новым брендом?

В заявке сказано, что выпускать намерены легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин. Также в перечне товаров и услуг в документе указан ремонт транспортных средств. Кроме того, в заявке значатся даже елочные украшения, игрушки, гимнастические и спортивные товары.

Ранее Autonews сообщал, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил намерение выпустить новый автомобильный бренд в 2024 году. Подробности о проекте удержал в секрете. В компании лишь подчеркнули, что речь идет о неких «лицензионных автомобилях». При этом, судя по изображениям с презентации, под новой маркой решили выпустить автомобили non-SUV (не кроссовер) и SUV (кроссоверы) в компактном и среднеразмерном сегментах C и D.

Ранее Телеграф рассказывал, что Белорусская автомобильная ассоциация отчиталась о продажах легковых автомобилей в декабре 2023 года. В прошлом месяце они зафиксировали “впечатляющие рекордные” объемы продаж коммерческих автомобилей ГАЗ и в целом “уверенный рост” рынка новых авто в Беларуси.

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