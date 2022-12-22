Иностранцы приезжают в Беларусь, чтобы «пережить холода» — Депутат

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.12.2022 09:37 , Обновлено: 07.02.2023

Депутат Палаты представителей Сергей Дик прокомментировал решение белорусских властей продлить безвизовый режим для граждан Польши, Литвы и Латвии на 2023 год.

Он убежден, что иностранцы приезжают в белорусские санатории зимой, чтобы «пережить те холода, тот энергетический кризис, которые однозначно будут в соседних странах».

Кроме того, по словам Дика, после введения безвиза весной 2022 года, «многие прорвали информационный вакуум» и удивились «тем изобилием продуктов, товаров, которые они в том числе могли бы приобрести для себя, для своих близких».

Напомним, 21 декабря Александр Лукашенко «поддержал предложение» о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши. Однако , значит ли это подписание какого-то официального документа, пока не ясно.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) озвучил впечатляющую воображение статистику, согласно которой с начала действия безвизового режима (15 апреля 2022 года) для граждан некоторых стран ЕС десятки тысяч приехали в страну.