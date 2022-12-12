В ГПК заявили, что 8,4% населения Литвы и 5,7% Латвии съездило в 2022 году в Беларусь

📊 Анализ

Опубликовано: 12.12.2022 11:26 , Обновлено: 12.12.2022

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) заявил, что с начала действия безвизового режима (15 апреля 2022 года) для граждан некоторых стран ЕС десятки тысяч приехали в страну.

Согласно цифрам ГПК, за 7 месяцев в Беларусь приезжали 234 971 гражданин Литвы, что составляет 8,4% от всего населения соседней страны (включая детей и пенсионеров). Всего же, утверждают в Погранкомитете, нашу страну посетили 362 300 жителей соседних Литвы, Польши и Латвии.

Из Латвии с 15 апреля, по данным ГПК, приезжали 25 389 неграждан и 82 675 граждан страны, что составляет более 5,7% от всего населения.

Меньше всего приехало из Польши - 19 265 граждан.

Сколько за этот же период белорусов выезжали в эти страны, в ГПК почему-то не рассказали. Впрочем, власти Литвы утверждают, что белорусов к ним приезжает в несколько раз больше. Но с оговоркой. Там считают не отдельных граждан, а количество пересечений границы. Один человек за указанный период мог и 10 раз ездить в Литву и наоборот.

Литовское издание Delfi в августе [link href=“https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=90899833” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщало [/link] со ссылкой на заместителя главы Кенской заставы Ришара Юцкевича, что белорусов на въезд в Литву было куда больше, чем литовцев на выезд.

“Каждый месяц к нам приезжает на несколько десятков тысяч больше белорусов, чем выезжает в Беларусь литовцев”, – рассказал Юцкевич.