Лукашенко продлил безвиз для поляков, литовцев и латвийцев на 2023 год

Опубликовано: 21.12.2022 18:08 , Обновлено: 21.12.2022

Александр Лукашенко "поддержал предложение" о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши, сообщили в тг-канале "Пул первого". Однако , значит ли это подписание какого-то официального документа, пока не ясно.

Тем не менее, получается, что жители Литвы, Латвии и Польши смогут и в 2023 году посещать Беларусь без заранее полученного разрешения.

“В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима”, - говорится в сообщении.

Ранее Телеграф сообщил, что Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) озвучил впечатляющую воображение статистику, согласно которой с начала действия безвизового режима (15 апреля 2022 года) для граждан некоторых стран ЕС десятки тысяч приехали в страну.

Согласно цифрам ГПК, за 7 месяцев в Беларусь приезжали 234 971 гражданин Литвы, что составляет 8,4% от всего населения соседней страны (включая детей и пенсионеров). Всего же, утверждают в Погранкомитете, нашу страну посетили 362 300 жителей соседних Литвы, Польши и Латвии.

А вот власти Литвы утверждают, что белорусов к ним приезжает в несколько раз больше. Но с оговоркой. Там считают не отдельных граждан, а количество пересечений границы. Один человек за указанный период мог и 10 раз ездить в Литву и наоборот.

В ГПК заявили, что 8,4% населения Литвы и 5,7% Латвии съездило в 2022 году в Беларусь