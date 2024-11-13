Хренин созвал оперативный сбор командного состава Вооруженных сил Беларуси. С какой целью?

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Опубликовано: 13.11.2024 11:34 , Обновлено: 13.11.2024

В среду, 13 ноября, Министерство обороны Беларуси объявило оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. Руководит им лично глава ведомства Виктоа Хренин.

Как сообщили в Минобороны, на оперативные сборы призвали руководителей органов военного управления, командиров и начальников штабов соединений и воинских частей, а также некоторых должностных лиц.

Целью сбора в ведомстве назвали “выработку единых подходов” по следующим пунктам:

обучению должностных лиц органов военного управления и войск “с учетом направленности подготовки Вооруженных сил”,

организации повседневной деятельности для решения задач в новом учебном году.





















































Сами занятия в рамках сегодняшнего сбора организовали на нескольких учебных точках. В частности на одном из полигонов, куда приехал руководитель оборонного ведомства организовали демонстрацию военной и специальной техники, в том числе, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении различных родов войск.

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В Минобороны отчитались об оснащении белорусских войск “современными образцами вооружения и военной техники”. По информации ведомства, в 2024 году Вооруженные силы оснастили более 60 новыми наименованиями вооружения, военной и спецтехники.

Один из опытных образцов - турель для уничтожения беспилотных летательных аппаратов - сегодня протестировал и сам Хренин.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в конце октября Виктор Хренин на заседании совместной Коллегии военных ведомств Республики и России сообщил об “одобрении Замысла” совместного стратегического учения вооруженных сил стран “Запад-2025”. По его словам, Генштабы РБ и РФ уже приступили к подготовке учения.

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