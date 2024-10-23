Минобороны Беларуси и России одобрили «Замысел» совместных учений «Запад-2025»

Опубликовано: 23.10.2024 12:38 , Обновлено: 23.10.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на заседании совместной Коллегии военных ведомств Республики и России 23 октября сообщил об "одобрении Замысла" совместного стратегического учения вооруженных сил стран "Запад-2025". По его словам, Генштабы РБ и РФ приступили к подготовке учения.

«В ходе заседания обсудили основные подходы к подготовке и проведению данного учения. Как результат, одобрен его Замысел, и в следующем году, несомненно, его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне», - заверил Хренин, передали в Telegram-канале белорусского Минобороны.

Фото: агентство "Ваяр"

В чем состоит “Замысел” этого учения, глава ведомства не раскрыл, но назвал его “главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск” в 2025 году.

Фото: агентство "Ваяр"

“Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи”, - считает Хренин.

Ранее Telegraf.news писал, что в первой половине октября в Беларуси заметили российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут вооружаться гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”. Официально ни белорусское Министерство обороны, ни их российские коллеги о причинах “визита” не сообщали. Специалисты назвали как минимум четыре возможные причины.

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