ГТК обвинил Польшу и праздники в создании многокилометровой пробки из белорусов в Тересполе

Опубликовано: 24.12.2023 20:03 , Обновлено: 24.12.2023

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) выступил 24 декабря с заявлением, в котором обвинила католическое Рождество и польских коллег в создании многокилометровой очереди из белорусских машин на польской стороне границы.

В ГТК утверждают, что очередь из легковых авто и автобусов на въезд из Польши в Беларусь все ещё продолжает расти. По данным белорусских таможенников, пробка образовалась из нескольких сотен легковых автомобилей. Очевидцы же в самой очереди сообщили о 1100+ машин и времени ожидания - двое суток.

“Это связано с большими выходными, когда белорусы навещают своих родственников, а туристы желают попасть в нашу страну. Во-вторых, сопредельная сторона не то, что не предпринимает никаких действий, чтобы транспорт двигался быстрее, а ещё и не работает в пределах возможностей. И пункт пропуска “Тересполь-Брест” - единственный функционирующий для легковых автомобилей и автобусов, остальные - закрыты польской стороной”, - [link href=“https://t.me/customs_bel/2207” rel=“noopener” target=“_blank”] возложили [/link] вину на поляков белорусские таможенники.

«Вот это головоломка!» — Польша, фактически, закрыла въезд даже для легковых машин из Беларуси. Но выход есть?

В то же время, в ГТК заверили, что белорусские таможенники “пытаются разгрузить въездное направление, в т.ч. путем перемещения автобусов из очереди на въездную стоянку”. По словам представителей Таможенного комитета, таким образом движение легковых может идти быстрее, а “граждане и их товары, следующие в автобусах и легковушках, оформляются параллельно”.

В пограничном комитете Беларуси коллапс на польской стороне не комментировали. В Польше об очереди на границе с Беларусью не сообщали ни Пограничная стража, ни МВД.

Ранее Телеграф сообщил, что на границе Польши и Беларуси в районе Тересполя образовалась гигантская пробка из легковых автомобилей. Ждать проезда через пограничный КПП приходится сутками, и все это время надо дежурить, не спать и стараться не пропустить “халявщиков”, желающих занять свободное место. Доходит даже до драк.

Самые большие пробки на границе Польши ожидают белорусов на 18-25 декабря. А уже 24-26 в Польше магазина будут закрыты, и поток любителей «закупов» будет сходить на нет.

Однако очередной пик очередей на выезд следует ждать 29 и 30 декабря. Если повторится «рождественская» история, то часть белорусов рискуют встретить Новый год, дежуря на зимней дороге в Польше.

«Держите караван!» — Белорусы застряли в многокилометровой пробке на границе в Польше. Что там происходит?