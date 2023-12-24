"Держите караван!" - Белорусы застряли в многокилометровой пробке на границе в Польше. Что там происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2023 09:05 , Обновлено: 24.12.2023

На границе Польши и Беларуси в районе Тересполя образовалась гигантская пробка из легковых автомобилей. Ждать проезда через пограничный КПП приходится сутками, и все это время надо дежурить, не спать и стараться не пропустить "халявщиков", желающих занять свободное место. Доходит даже до драк.

“Держите караван!” - призывают они друг друга в чатах, постоянно предупреждая о машинах, которые пытаются вклиниться в многокилометровую очередь.

“Мост, следите за обстановкой когда спускаетесь с моста с лева есть выезд из леса, от туда выезжают машины крокодилы”, - пишет другой.

Люди не выдерживают и засыпают. Соседи же начинают паниковать. “Парни после отеля после парковки какой-то человек на синем авто уснул перед ним место на машины три разбудите его”, - просят друг друга изможденные белорусы в чате.

“Простите, может кто-то продает очередь, беременная и двое детей, я знаю что все устали, прошу если есть такая возможность, ответьте”, - попросила женщина в чате.

“Куда столько поляков едёт? Вот куда они пропадают в итоге если очередь общая?!” - возмущаются другие.

На видео, опубликованном в ВК в группе “Граница в Бресте” видно, какая гигантская очередь образовалась на подъезде к польско-белорусской границе.

Доходит и до драк.

Издание Myfin сообщило со ссылкой на читателей, что стоять в очереди приходится не менее 30 часов.

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Проект “Граница Беларусь-ЕС” предупредил, что самые большие пробки на границе Польши ожидают белорусов на 18-25 декабря. А уже 24-26 в Польше магазина будут закрыты, и поток любителей “закупов” будет сходить на нет.

Однако очередной пик очередей на выезд следует ждать 29 и 30 декабря. Если повторится “рождественская” история, то часть белорусов рискуют встретить новый год, дежуря на зимней дороге в Польше.

[info_b]Согласно данным Белстата, белорусы везут из Польши и Литвы в основном технику.

Основными видами ввозимых товаров являлись телевизоры (ввезено в среднем на 620 долларов США на одного человека, указавшего факт ввоза и стоимость данного вида товара), компьютерная техника и средства связи (522 доллара), электрическая бытовая техника (297 долларов), шины и колеса (207 долларов), электроинструмент, бензопилы (177 долларов), автозапчасти (149 долларов), мебель, матрасы, осветительные приборы (139 долларов), строительные материалы (126 долларов), сантехника (124 доллара), одежда (83 доллара), игрушки, игры, спортивный инвентарь (72 доллара), обувь (68 долларов), парфюмерные и косметические средства (56 долларов).[/info_b]