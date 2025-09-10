ГТК Беларуси ответил на закрытие границ Польши

Опубликовано: 10.09.2025 08:05 , Обновлено: 17.09.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) прокомментировали заявление польских властей о планах перекрыть границу с Беларусью на время военных учений "Запад-2025". Эти заявления в белорусском ведомстве назвали "необдуманными, безосновательными и недальновидными".

Каких-либо новых подробностей относительно закрытия границы с Польшей в Государственном таможенном комитете не привели, заявив лишь, что оно будет временным. Ссылаясь на словам главы польского МВД Марчина Кервиньского, в ГПК сообщили, что официально постановление правительства Польши о закрытии границы будет опубликовано 10 сентября.

Ответственность за происходящее на границе в ГПК полностью возложили на Варшаву.

“Белорусская сторона делает все возможное, чтобы процесс пересечения границы был менее обременительным. Несмотря на все попытки наладить взаимодействие, ситуация по вине польской стороны лишь усугубляется”, - заявили в ведомстве.

Какова ситуация на границе после новостей о закрытии?

Как свидетельствуют данные Госпогранкомитета Беларуси, только за вечер после объявления в СМИ о планах закрыть границу очереди перед польской границей с белорусской стороны начали расти.

Если на 16:00 9 сентября, когда прошли первые новости о закрытии границы к выходным, в очереди перед пунктом пропуска “Брест” было 1035 легковых автомобилей, то на 8:0010 сентября - уже 1300 авто и 5 автобусов . На погранпереходе “Козловичи”, через который идут грузовые фуры, вчера в очереди было зарегистрировано 205 грузовиков, а к утру 10 сентября - уже 310 фур .

Ранее Telegraf.news рассказал, что после новостей о закрытии границы в Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что вызвали для беседы временного поверенного посольства Польши в Минске. Ему выразили “устный протест” из-за решения премьера Туска.

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Между тем, глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский заявил, что возобновление движения на границе с Беларусью будет зависеть от оценки польскими властями уровня безопасности.

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