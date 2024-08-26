Латвия усилила погранконтроль белорусских товаров из-за «опасений по поводу их безвредности»

Опубликовано: 26.08.2024 10:59 , Обновлено: 26.08.2024

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии с воскресенья, 25 августа, пообещала усилить контроль за товарами из Беларуси и России. В самой службе необходимость усиления контроля на границе объяснили тем, что у латвийских специалистов "сохраняются опасения по поводу безвредности" продовольственных товаров и кормов белорусского и российского происхождения - "особенно в начале сезона нового урожая".

Согласно информации, размещённой Продовольственно-ветеринарной службой Латвии на официальном сайте Latvijas Vēstnesis, усиленный контроль предполагает как проверку документации, подтверждающей происхождение товаров, так и физический контроль самих товаров, в том числе, отбор образцов для проведения лабораторных исследований. Проверкам пообещали подвергать те партии товаров, которые как минимум на 10% имеют белорусское или российское или происхождение, при этом ни импортер, ни страна назначения значения не имеет, сообщил латвийский портал Press.

Латвийская Продовольственно-ветеринарная служба объяснила усиление контроля за поступающими из Беларуси и России товарами “рисками для здоровья и жизни людей и животных”, которые были выявлены после усиленных контрольных проверок, проводимых специалистами ведомства с 1 апреля по 31 июля 2024 года. Усиленный режим контроля пообещали сохранять как минимум до 23 февраля 2025 года.

Белорусская сторона усиление ветеринарного контроля по отношению к товарам белорусского производства пока не комментировала.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в начале этого года правительство Латвии определило перечень продуктов, которые и вовсе запретили ввозить из Беларуси и России. Ограничение продлится как минимум до 1 июля 2025 года и касается десятков видов продуктовых товаров, таких как зерновые, картофель, яблоки и прочее.

Латвия составила список запрещённых продуктов из Беларуси. Что за они?