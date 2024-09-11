Теперь точно. Сейм Латвии обязал вывезти или переоформить авто, зарегистрированные в Беларуси. В какой срок?

Опубликовано: 11.09.2024 09:44 , Обновлено: 11.09.2024

Сейм Латвии во вторник, 10 сентября, во втором – окончательном – чтении принял поправки в закон о дорожном движении, разрешив конфисковывать автомобили с белорусской регистрацией. На то, чтобы переоформить такую машину или вывезти за пределы страны её владельцам дали чуть больше месяца.

Как пояснили в комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, принятие этих поправок стало необходимым для того, чтобы “обеспечить выполнение санкций, введенных Евросоюзом”. Речь идёт о последнем пакете санкций, которые начали действовать с 1 июля 2024 года.

“Законопроект предусматривает, что зарегистрированные в Беларуси транспортные средства, находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или зарегистрированы для участия в дорожном движении в Латвии до 31 октября . Если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из страны в указанный срок, его могут конфисковать”, - предупредили в Сейме.

По истечении указанного срока транспортные средства на белорусских номерах смогут проезжать по Латвии только транзитом, но и для этого необходимо будет предварительно обращаться в местную Дирекцию безопасности дорожного движения.

Ранее Telegraf.news сообщил, для кого Сейм Латвии решил сделать исключение из этого правила:

для транспорта дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций,

для транспорта, въезжающего в Латвию с гуманитарными целями,

для лиц с ограниченными возможностями передвижения, которые управляют собственными специально оборудованными транспортными средствами (целью въезда в страну в этом случае может быть исключительно посещение родителей, детей или супруга, проживающих в Латвии, а владельцу авто потребуется сделать запрос в Службу финансовой разведки и получить разрешение на въезд).

В Латвии назвали дату, с которой предложили конфисковывать зарегистрированные в Беларуси авто

Кроме того, в порядке исключения Служба финансовой разведки может также выдать разрешение на въезд на срок до трех месяцев по требованию министра иностранных дел в ситуациях, связанных с национальной безопасностью.

Напомним, летом этого года пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Латвии о запрете на въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами, назвал эти действия «бесчеловечными и антигуманными». Он также рассказал, собираются ли белорусские власти ввести «симметричные меры против граждан Латвии».

«Бесчеловечно и антигуманно» — МИД рассказал, запретит ли в ответ латвийским авто въезд в Беларусь