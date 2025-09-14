Границу откроют нескоро? Польская пресса заговорила об открытии Путиным "второго фронта" в Европе

📊 Анализ

Опубликовано: 14.09.2025 15:42 , Обновлено: 14.09.2025

На фоне полного одностороннего закрытия границы с Беларусью Польшей, в прессе этой страны и других государств ЕС стали чаще появляться материалы об угрозе с Востока. Залёт и падение боевых БПЛА, которые Варшава назвала российскими, только добавил топлива в разгорающейся пожар.

Колючая проволока и броневики. Как выглядит граница Польши с Беларусью

Напомним, что хотя Варшава увязала прекращение движения с Беларусью с учениями “Запад-2025”, которые завершатся 16 сентября, в Польше предупредили, что откроют границу не в день в день. В Кабмине Польши уточнили, что будут оценивать ситуацию и потенциальные угрозы.

И вот в польской и немецкой прессе появились статьи о том, что президент России Владимир Путин фактически уже открыл “второй фронт” - уже на территории ЕС.

На портале WP.pl появился комментарий немецкого политолога Герфрид Мюнклер, который считает, что нападение БПЛА на Польшу было не случайным и стало попыткой отвлечь внимание от Украины. «Можно сказать, что Россия создаёт второй фронт», — заявил он.

По его словам, залёт беспилотников в воздушное пространство Польши стал «тревожным событием» с точки зрения безопасности. По его мнению, хотя беспилотники не были вооружены, их присутствие имело боевое значение.

«Целью отправки российских беспилотников в Польшу было не только проверить способность НАТО реагировать, но и поставить Европу перед стратегической дилеммой: поддержать Украину или защитить восточный фланг Альянса», — цитирует немецкого политолога польское издание.

Напомним, что в ночь с 9 на 10 сентября беспилотники были сбиты польской и натовской авиацией. Это был первый случай в современной истории Польши, когда ВВС применили оружие в воздушном пространстве страны.

Польша позднее обвинила и власти Беларуси в том, что некоторые БПЛА летели со стороны нашей страны. Власти Беларуси отвергли обвинения, напомнив, что оповестили ПВО Польши об опасности и передали необходимую информацию для уничтожения дронов.

Польша обвинила Беларусь в Совбезе ООН в нарушении воздушного пространства. Минск ответил

Что с границей?

На фоне таких сообщений перспектива открытия границы Польшей становится все менее определенной. Сразу после него в ГПК Беларуси уточнили, что Варшава уведомила о закрытии, но не сообщила о дате возобновления движения.

«Движение возобновится, но только когда мы будем уверены, что безопасность поляков гарантирована, что нам не грозят провокации или агрессивное поведение. Конечно, в связи с экономическими проблемами мы сделаем всё возможное, чтобы период закрытия дорог был как можно короче», — пояснил ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский.

Власти Польши не раз угрожали полным закрытием границы с Беларусью, но сдерживающим фактором были требования польских же бизнесменов, которые ведут бизнес с Беларусью и Россией. Экономика восточных регионов Польши тесно связана с соседними странами.

По данным издания Money.pl, в последние годы, несмотря на введение санкций ЕС против Беларуси, приведшее к сокращению импорта через Польшу, Варшава значительно увеличила экспорт в сторону восточной соседки. Например, в 2023 году экспорт Польши в Беларусь вырос до €2,73 млрд, в то время как импорт составил всего €438 млн.

Теперь же у Кабмина Польши появились веское основание, которым он может оправдать перенос возобновления движения через границу с Беларусью на неопределенный срок.

Не стоит забывать, что остановка проезда по железнодорожным путям ударит не только по самой Беларуси и Польше, но и по торговле Китая с ЕС. Через Беларусь идёт ветка так называемого “Шелкового пути”, по которой товары из Китая едут в поездах в Европу.

По оценкам отрасли, через польский железнодорожный переход Малашевиче проходит около 90% грузовых поездов, следующих по пути из Китая.

Вероятно, Варшава таким образом может попытаться использовать недовольство Пекина как инструмент давления на Минск в решении своих вопросов: например, освобождение журналиста Почобута и миграционный кризис.

Многое будет зависеть от итогов визита в Варшаву 15 сентября китайского министра иностранных дел Ван И. Наверняка, одной из тем переговоров станет ситуация на границе с Беларусью.

В свою очередь, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил власти Польши в нагнетации ситуации и в очередной раз заверил в строгости намерений белорусских властей.