Польша обвинила Беларусь в Совбезе ООН в нарушении воздушного пространства. Минск ответил

Опубликовано: 13.09.2025 07:53 , Обновлено: 17.09.2025

Польские власти в запросе на созыв Совета безопасности ООН из-за падения на ее территории военных БПЛА обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства, пояснив это тем, что некоторые дроны залетели именно с ее стороны. Представитель Беларуси в ООН ответил.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по просьбе Польши в Нью-Йорке. В сообщении пресс-службы ООН говорится, что причиной стали “19 российских беспилотников”, которые “нарушили воздушное пространство и воздушное пространство Организации Североатлантического договора (НАТО) ранее на этой неделе”.

“Сожалеем, что в своем запросе на проведение встречи Совета Безопасности ООН Польша обвинила Беларусь в эскалации ситуации и пренебрежении международным правом. Отвергаем любые претензии в наш адрес в связи с имевшими место случаями нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами в ночь на 10 сентября”, - заявил белорусский дипломат Артем Тозик.

“Особенно безосновательно эти обвинения звучат на фоне того обстоятельства, что Республика Беларусь первая и, возможно, единственная, кто проинформировал польскую сторону о приближении беспилотников”, - заявил Артем Тозик.

Он также приветствовал встречу Трампа и Путина на Аляске и призвал к скорейшему прекращению огня в Украине.

“Мы всегда заявляли и продолжали настаивать на том, что принципиально важно добиться прекращения огня, двигаться в сторону закрепления договоренностей с твердыми, недвусмысленными гарантиями в отношении как Украины, так и России”, - заявил Артем Тозик.

В свою очередь, Китай на заседании Совбеза ООН заявил, что хотел бы, чтобы из-за радения дронов в Польше ситуация в регионе не обострилась.

«Мы приняли к сведению сообщения из России, Польши и Беларуси об инциденте с беспилотником. Мы призываем все стороны к спокойствию и умеренности. Диалогу и консультациям. Избегать недопонимания и эскалации», — лаконично заявил представитель Китая.

«Мы призываем заинтересованные стороны продемонстрировать политическую волю, чтобы сохранить динамику мирных переговоров, продолжить формирование консенсуса и стремиться к скорейшему достижению мирного соглашения», — говорится в заявлении Китая.

“Будем защищать каждый дюйм территории НАТО”

США же назвали залёт БПЛА в воздушное пространство Польши пренебрежением усилиями Штатов по мирному урегулированию.

«Эти действия, в сочетании с преднамеренным или непреднамеренным нарушением воздушного пространства союзника США, демонстрируют глубокое пренебрежение к добросовестным усилиям Соединённых Штатов по прекращению этого конфликта», — заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Камилла Ши.

«Соединённые Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства. Соединённые Штаты консультируются с Польшей и другими союзниками по НАТО в соответствии со статьёй 4 Североатлантического договора. И мы заверяем вас, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — пообещала представильница США в ООН.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает залёт дронов в польское воздушное пространство ошибкой. Глава кабмина Польши с этим не согласился.

«Мы бы тоже хотели, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так. И мы это знаем», — написал в соцсети X Дональд Туск.

В ООН замминистра иностранных дел Польши прямо обвинил Россию во вторжении БПЛА. Польский представитель также назвал возмутительными заявления российского посла, обвинившего Польшу в непредоставлении доказательств принадлежности беспилотников Москве.

«Доказательства этому есть, в том числе маркировка на русском языке на частях этих беспилотников», — ответил заместитель министра, показав фотографии фрагментов самолёта, упавших в Польше.

Тем временем польская пресса со ссылкой на немецкие источники, обвинила россиян в поауте нанести удар по логистическому узлу в аэропорту Жешув-Ясенка, откуда поставляют страны НАТО грузы в Украину. Именно беспилотники, летевшие в сторону терминала, сбили польские и голландские истребители. Впрочем, никаких доказательств эту пока нет.

“Политический кликбейт”

Россия же традиционно отказалась от ответственности и обвинила Польшу в “политическом кликбейте”.

«Варшава заявила, что беспилотники могли прилететь с Украины, тут же обвинив Россию без каких-либо доказательств. Предлагаем сравнить это с политическим кликбейтом», — заявил российский представитель в ООН Василий Небензя.

Ранее Telegraf.news писал, что польские военные поделились своим удивлением тем фактом, что Беларусь содействовала в выявлению военных БПЛА и передавала польским коллегам информацию об их местоположении и направлении.

Польские военные признались в «удивлении» от «неожиданной» помощи Беларуси в борьбе с дронами