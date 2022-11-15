"Может начаться такое!..." - Данилов рассказал, почему Украина строит стену на границе с Беларусью

Опубликовано: 15.11.2022 14:14 , Обновлено: 04.07.2024

Госсекретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов объяснил, зачем на границе с Беларусью стали возводить бетонную стену.

Украинский чиновник заявил, что власти его страны опасаются наплыва беженцев из Беларуси и России. Поэтому высокое ограждение возводится “не только в целях военной безопасности”.

“В России в ближайшее время может начаться такое, что мало кто сможет себе представить”, — заявил Алексей Данилов. По его словам, Украина может столкнуться с большим потоком белорусских и российских беженцев, это “только вопрос времени”.

Алексей Данилов рассказал, что границу укрепляют по примеру поляков. “Работа началась, будет продолжена. Мы не будем ни на что обращать внимание”, — заявил украинский чиновник.

Ранее Телеграф сообщил, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 11 ноября, что на границе Украины с Беларусью в Волынской области началось строительство бетонного забора. Уже готово 3 километра. В то же время, украинские пограничники тренируются вызывать артиллерийский огонь на границу.

Украина начала строить бетонную стену на границе с Беларусью. Но не только