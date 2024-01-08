"На нас будут тренироваться" - Лукашенко предсказал себе и белорусам "очень непростой" год

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Опубликовано: 08.01.2024 08:37 , Обновлено: 08.01.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2024 год будет "очень непростым". По его мнению, усугублять ситуацию будут, в числе прочего, грядущие президентские выборы, которые он назвал "главным событием", перед которым "на нас будут тренироваться".

Такое мнение Лукашенко озвучил 7 января, в ходе традиционного рождественского посещения храма (в этом году он наведался в храм Святого пророка Иоанна Предтечи, расположенный в агрогородке Шершуны Минского района, который он сам открывал три года назад).

Как рассказали в Администрации президента, Лукашенко заявил, что 2024 год гражданам страны предстоит “прожить достойно” и “показать, что белорусский народ, “натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории” - “хозяин на своей земле” и “имеет право жить по собственным законам”. По его словам, “мы стоим на пороге смены поколений” и “всё, что сделано, плохо или хорошо”, “не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению”.

“Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам”, - заявил Лукашенко.

Особое внимание он призвал обратить на молодежь, “которая не видела сложных времен и в советский период, и после распада Советского Союза”.

“Они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколения. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом”, - заявил Лукашенко.

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Ранее Телеграф сообщил, что Лукашенко 5 января предупредил чиновников “о недопустимости формализма и разгильдяйства”, а также объяснил, почему сам “цепляется за советское время” и почему белорусам в этом году “легче не будет”.

«Жмут со всех сторон» — Лукашенко объяснил, почему «цепляется за советское время» и почему белорусам «легче не будет»