Госкомпаниям сообщили о выдвижении Кочановой на пост президента от «Белой Руси». В партии призвали белорусов «не реагировать»

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Опубликовано: 25.10.2024 10:44 , Обновлено: 25.10.2024

Ряд государственных компаний в Беларуси 24 октября получили по электронной почте письмо якобы от имени республиканской партии "Белая Русь" и Штаба патриотических сил. В нём говорится о том, что партия приняла решение выдвинуть на пост президента Беларуси на предстоящих выборах 2025 года главу Совета Республики Наталью Кочанову. В партии назвали письмо "фейком".

Так, сообщение о “вбросе” по поводу выдвижения Кочановой появилось в официальном Telegram-канале Белорусской железной дороги. В письме указано, что решение о выдвижении было принято на заседании президиума партии, а от компаний авторы требовали провести собрания с трудовыми коллективами и сформировать инициативные группы.

В БелЖД отметили, что рассылка была массовой и выразили опасения по поводу того, что “кто-то может и поверить”.

В самой же партии назвали письмо “фейком” и призвали “не реагировать на подобные сообщения”.

Там также напомнили, что вся информация о ходе электоральной кампании будет размещаться на сайте ЦИК, а также на официальных страничках в социальных сетях.

Кроме того, авторы Telegram-канала “Белой Руси” отметили, что согласно статье 60 Избирательного кодекса Республики Беларусь, в отличие от выборов в депутаты, выдвигать кандидатуры на президентских выборах партии не имеют право. Это могут сделать лишь сами граждане путём сбора подписей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о своём желании баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые должны пройти в Беларуси в январе 2025 года, уже публично заявили два политика - действующий президент Александр Лукашенко и глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

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Ещё летом этого года экс-председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина озвучила свой прогноз на эту электоральную кампанию. Она рассказала, какими, по ее видению, будут выборы президента Беларуси в 2025 году: кто выдвинет кандидатов, а кто вряд ли дойдет до этого этапа.

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