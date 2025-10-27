«Глупость несусветная» - В Польше объявили о подготовке Беларуси к войне с НАТО в 2027 году. В Минске заочно ответили

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Опубликовано: 27.10.2025 15:46 , Обновлено: 27.10.2025

Польские СМИ распространили новость о том, что власти Беларуси расширяют армию и «милитаризируют» общество. Все это, чтобы подготовиться к войне со странами НАТО к 2027 году, сообщила Gazeta.pl.

Некоторые польские издания утверждают, что в период с 2022 по 2025 год Беларусь интенсивно перевооружалась и готовилась к возможному конфликту с НАТО. По подсчётам в Польше, численность военнослужащих в армии Республики Беларусь должна быть расширена до 80 000 человек, и это несмотря на «сотни тысяч резервистов».

КГБ обвинил страны ЕС в подготовке «освободительной армии» для вторжения в Беларусь

Официально власти Беларуси эту информацию не комментировали. Однако в понедельник, 27 октября, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что президент Александр Лукашенко во время встречи с кардиналом из Ватикана Клаудио Гуджеротти отверг такую возможность.

«Ну, а как сказал сегодня президент, что это вообще глупость несусветная — думать, что Беларусь или Россия собрались идти на Париж, Лондон или еще куда-то», - сказал глава МИД Беларуси.

«Это вот прямо сегодня во время встречи с Гуджеротти, да?» — уточнила журналистка гостелеканала у главы МИД Беларуси.

«Прямо вот так вот он и сказал. Это же действительно правда», — подтвердил Рыженков.

Ранее Telegraf.news писал, что высокопоставленный белорусский дипломат Юрий Амбразевич провёл переговоры с европейскими дипломатами после того, как МИД Беларуси разослал в прошлом месяце письма ряду стран Евросоюза.

Беларусь провела с ЕС непубличные переговоры — Reuters. Что известно?

Тем временем первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Сергей Теребов обвинил страны ЕС в подготовке так называемой белорусской «освободительной армии». По мнению белорусских спецслужб, её целью является вторжение на территорию республики.

КГБ обвинил страны ЕС в подготовке «освободительной армии» для вторжения в Беларусь