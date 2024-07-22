Глава Верховного суда Беларуси пояснил, кто из осужденных за протесты 2020 года может выйти по амнистии в 2024 году

Опубликовано: 22.07.2024 08:10 , Обновлено: 22.07.2024

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало рассказал, кто из осужденных за протесты в 2020 году может выйти по амнистии в этом году. Он сообщил, что 14 человека уже были помилованы, а сейчас на рассмотрение президента вынесены ещё несколько кандидатур на помилование.

“Принимает решение глава государства строго индивидуально”, – пояснил Сукало в вечернем эфире телеканала “Беларусь 1” в воскресенье, 21 июля.

Он подчеркнул, что речь идёт о тех людях, которые “не совершали тяжких преступлений и насильственных действий” - они могут рассчитывать на президентское помилование.

Что касается самой амнистии, объявленной 2 июля по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по словам Сукало, суды уже приступили к её применению.

“Судам переданы методические рекомендации, как правильно принять некоторые нормы амнистии. В течение шести месяцев она будет активно применяться”, – пояснил глава Верховного суда.

[info_b]В конце мая зампредседателя Постоянной комиссии по нацбезопасности Александр Барсуков сообщил, что амнистия 2024 года затронет 7850 человек, при этом порядка 2,5 тыс. из них должны выйти на свободу.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля подписал закон “Об амнистии”. При этом с МВД отметили, что нынешняя амнистия будет иметь “значительные отличия” от предыдущих, поскольку будет распространяться на “осужденных, которые заняты трудом”, а также по-разному применяться к разным категориям осуждённых: тех, кого приговорили к ограничению свободы, условно освободят на неотбытую часть наказания, а лишённых свободы наказание заменят на более мягкое — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого условно освободят от наказания, а кому уменьшат срок на год?

Среди тех, кто не подпадает под амнистию, оказались те, кто попал в перечень причастных к экстремистской или террористической деятельности. Однако, сам Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости анонсировал выход на свободу тех, кто был осуждён за протесты 2020 года.

“Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году. Это действительно тяжело больные, в основном с раковыми заболеваниями. Мы по-человечески подходим и относимся ко всем. Человек, попавший в беду, я считаю, не имеет гражданства, и мы должны им помогать”, - заявил тогда Лукашенко.

Буквально через день после этих заявлений стало известно о том, что на свободу выпустили белорусского политика Григория Костусева, который возглавлял оппозиционную партию “Белорусский Народный Фронт” во время предыдущей президентской кампании. Он был осуждён на 10 лет за заговор с целью захвата власти неконституционным путём.

Белорусского оппозиционера Костусева досрочно выпустили на свободу