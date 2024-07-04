Белорусского оппозиционера Костусева досрочно выпустили на свободу

Опубликовано: 04.07.2024 07:37 , Обновлено: 04.07.2024

Белорусский политик Григорий Костусев, который возглавлял оппозиционную партию «Белорусский Народный Фронт», досрочно вышел на свободу. Об этом сообщил его зять Дмитрий Антончик в социальной сети Facebook.

«Друзья, информации у меня немного. Григорий Костусев на воле», – написал зять политика Дмитрий Антончик.

Днём ранее, 2 июля, Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни на свободу могут быть отпущены тяжёлобольные оппозиционеры, принимавшие участие в протестах в 2020 году. Он подчеркнул, что власти страны руководствуются принципом гуманизма, действуя «по-людски».

“Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжёлобольные (как о них пишут) наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдалённых, которые ломали, крошили страну в 2020 году, — заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что речь прежде всего идёт о заключённых “в основном с раковыми заболеваниями”. По словам Лукашенко, “человек, попавший в беду, не имеет гражданства”, и “мы должны им помогать”.

[info_b]Григорию Костусеву 67 лет. В 2010 году он был одним из кандидатов на президентских выборах, а в 2017-м возглавил старейшую оппозиционную партию “Белорусский Народный Фронт”. В итоге суд признал Костусева виновными в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём — ему дали 10 лет лишения свободы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщил, что 2 июля Александр Лукашенко подписал закон “Об амнистии”. Поводом для освобождения от наказания некоторых осуждённых белорусов стало празднование 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Посмотрели, кого пообещали освободить от наказания полностью, а кому — сократить срок на 1 год.

Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого условно освободят от наказания, а кому уменьшат срок на год?