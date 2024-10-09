Глава Совбеза рассказал о «новой форме призыва военнообязанных» в Беларуси. Кем пообещал «усиливать» армию «по сигналу президента»?

Опубликовано: 09.10.2024 08:04 , Обновлено: 09.10.2024

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович 8 октября рассказал о "новой форме призыва военнообязанных" в стране. По его словам, именно так можно назвать комплексные учебные занятия, которые с недавних пор с подачи Министерства внутренних дел и Минобороны начали проводить для добровольцев из числа солдат, ранее проходивших службу в спецподразделениях МВД, таких как ОМОН или "Алмаз". Одно из них вчера проходило на полигоне учебного центра спецназа.

“Такие мероприятия - это новая форма призыва военнообязанных - на день, два, в выходные, без использования системы мобилизации. При необходимости, если кто-то посягнет на суверенитет, территориальную целостность нашей страны, по сигналу, по команде президента, действующие подразделения усилятся теми, кто имеет опыт и отлично владеет способами ведения боевых действий”, - заявил Вольфович, приехавший на полигон с проверкой.

Он отметил “отличную подготовку” этой категории добровольцев, а министр внутренних дел Иван Кубраков, также присутствовавший на показательных занятиях, сообщил, что ведомство планирует регулярно проводить такие учения по всей Беларуси.

По словам Кубракова, уже сейчас на базе МВД сформировано 22 отряда добровольцев, но их число “постоянно растет” за счёт всё новых и новых ветеранов внутренних войск и милицейских спецподразделений.

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По данным МВД, в этот раз участники учений отрабатывали различные “сценарии изменения оперативной обстановки”, в частности, действия “при пресечении массовых беспорядков, штурме здания и транспорта”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 24 сентября потребовал “встряхнуть” армию и привести её в “идеальное состояние”. Он также анонсировал “жесточайшую проверку по всем направлениям” для других силовых структур — Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности, уже зимой, после того, как, по его словам, будут закончена уборочная кампания и “разборки” в сельском хозяйстве.

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