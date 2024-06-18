Совбез предложил МВД и КГБ измерять у белорусов уровень доверия к президенту

Опубликовано: 18.06.2024 20:41 , Обновлено: 18.06.2024

В Госсекретариате Совета Безопасности Беларуси сообщили, что разработали проект указа президента по реализации Концепции национальной безопасности. В частности, Совбез предложил МВД и КГБ измерять у жителей страны уровень доверия к главе государства, чтобы в дальнейшем принимать "целесообразные решения".

В Госсекретариате отметили, что в настоящее время в Беларуси существуют новые риски, вызовы и угрозы в политической сфере, поэтому появились и новые критерии, которые позволяют оценить ситуацию и принять “соответствующие решения”. Так, среди них — доверие населения к президенту, органам власти и другим институтам госуправления, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

Госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заверил, что вся эта работа проводится по конкретным методикам, которые опираются на “научные разработки”. Также он добавил, что Администрация президента является главным координатором: именно она оценивает политическую обстановку в стране. Помимо неё, эту работу проводят сотрудники КГБ, Мининформа, МВД и ещё более 10 государственных ведомств. К слову, как именно у белорусов будут измерять уровень доверия к президенту, Александр Вольфович не уточнил.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко поделился планами по “концепции цифровизации”, которую собираются ввести в электоральные кампании. Среди прочего эта концепция включает создание “кабинета избирателя”.

Белорусы будут голосовать на выборах онлайн? Глава ЦИК Карпенко рассказал о создании «кабинета избирателя»