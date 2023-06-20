Минюст предложил одной из белорусских партий самоликвидироваться в июне - НВ

Опубликовано: 20.06.2023 18:12 , Обновлено: 20.06.2023

Глава партии "Зеленые" Дмитрий Кучук заявил 20 июня, что получил от Минюста письмо, в котором министерство предложило провести съезд и самоликвидироваться. По словам политика, у него уже готов "заочный ответ".

“Письмо от 7 июня, но мы, к сожалению, получили его только сегодня. В письме говорится о том, что мы должны проинформировать Минюст о предпринятых действиях по решению вопроса о самоликвидации Белорусской партии «Зеленые» до 14 июня. Мы на это можем ответить заочно Минюсту, что съезд у нас запланирован на январь 2024 года и мы, конечно, внесем в повестку дня вопрос о самоликвидации”, - передает слова председателя “Зелёных” издание “Народная воля”(НВ).

Дмитрий Кучук заявил, что его партия ранее отправила в Минюст документы на перерегистрацию. Однако, по его словам, чиновники в ведомстве ему сообщили, что у них нет отправленных документов. Также политик утверждает, что его предупредили в Минюсте о подаче иска в Верховный суд о ликвидации партии.

В свою очередь, Дмитрий Кучук обвинил министерство в том, что оно не следовало законной процедуре при запросе личных данных членов партии, и не прислало ссылку на закон, согласно которому имеет право это делать.

“Я понимаю так: раз нам такой ссылки никто не присылал, значит, Минюст не имеет права требовать у нас персональные данные учредителей нашей партии”, - заявил Дмитрий Кучук.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 19 июня провел встречу с Игорем Карпенко, председателем ЦИК, в ходе которой обсудили подготовку к электоральной кампании 2024 года.

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