Несколько автобусных компаний отменили рейсы между Беларусью и Польшей

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Опубликовано: 09.09.2025 16:30 , Обновлено: 17.09.2025

Автобусные перевозчики начали отменять рейсы между Беларусью и Польшей после заявления польского премьера Дональда Туска о планах полностью закрыть границу с 12 сентября. Информацию об этом опубликовал онлайн-сервис по продаже билетов «Атлас».

Изначально агрегатор сообщил, что они наблюдают за ситуацией и пока нет ясности, коснётся ли закрытие автобусного сообщения. Однако спустя несколько минут появились первые конкретные решения от перевозчиков.

В частности, по данным «Атласа», полностью отменены рейсы компании PlusBus из Гомеля в Познань на 10, 11 и 12 сентября и в обратном направлении на 12, 13 и 14 сентября.

Также не состоятся поездки по маршруту Молодечно — Варшава (перевозчик «Автопарк № 4 г. Молодечно») в период с 10 по 19 сентября включительно.

В «Атласе» заявили, что пассажирам отменённых рейсов полностью вернули деньги. Что касается других перевозчиков, то судьба рейсов на ближайшие даты пока неясна. Как только появится больше информации, журналисты Telegraf.news дополнят заметку.

[obnovleno_b]Позже о том, что последние рейсы из Беларуси в Варшаву и обратно состоятся 10 и 11 сентября соответственно, сообщил перевозчик Intercars.

ООО «Флайбус» также приостановило рейсы из Гродно в Варшаву (на 11.09-16.09) и обратно (на 12.09-17.09).

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Напомним, днём 9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о намерении полностью закрыть границу с Беларусью с 12 сентября, включая железнодорожное сообщение. Причиной он назвал совместные белорусско-российские военные учения «Запад-2025».

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