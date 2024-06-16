Глава МИД Израиля пожаловался на «неприемлемые» и «возмутительные» заявления Лукашенко

Опубликовано: 16.06.2024 14:51 , Обновлено: 16.06.2024

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в воскресенье, 16 июня, раскритиковал президента Беларуси Александра Лукашенко за "неприемлемые" и "возмутительные" высказывания. По его словам, в недавнем выступлении белорусского президента на совещании с руководством Совета министров прозвучали "явные антисемитские комментарии".

По данным портала JNS, руководитель бюро МИД Израиля по делам Евразии Юваль Фукс подал официальную жалобу из-за данного инцидента белорусскому послу в Израиле.

Речь идёт о рабочем совещании Лукашенко 14 июня, на котором он, в числе прочего, затронул вопросы коррупции в среде высоких должностных лиц. В краткой сводке совещания на официальном сайте Администрации президента скандальные высказывания опущены, однако одна из реплик, вызвавших возмущение у израильских дипломатов, прозвучала в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

Говоря о громких коррупционных делах последнего времени, Лукашенко заявил, что к ответственности уже привлекли три десятка человек.

“Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины — евреи. Это что, они что у нас особое привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом — и еврей, и беларус, и украинец, и русский, и поляк. Виноват — будет сидеть”, — заявил Лукашенко.

В МИД Беларуси, равно как и в Администрации президента пока данный дипломатический инцидент не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что сам никогда впредь не поедет в Беларусь и не допустит, чтобы страну посещали официальные представители Армении.

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Из-за этого странам пришлось взаимно отозвать своих послов для консультаций, а пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что не понимает действий Пашиняна и “при чём тут Беларусь”.

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