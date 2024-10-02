Глава МАГАТЭ подтвердил безопасность БелАЭС

Опубликовано: 02.10.2024 07:48 , Обновлено: 02.10.2024

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вечером 1 октября дал свою оценку Островецкой АЭС по итогам официального визита в Беларусь. Он подтвердил, что входе проверки удостоверился в том, что на белорусской станции "выполняются обязательства по безопасной и надежной работе".

“Сегодня на белорусской АЭС в Островце вместе с вице-премьером Каранкевичем, министром энергетики Кушнаренко, министром по чрезвычайным ситуациям Синявским и губернатором Гродненской области Караником я удостоверился в том, что на станции выполняются обязательства по безопасной и надежной эксплуатации”, - написал по итогом визита в Островец Гросси на своей страничке в соцсети Х, пообещав “продолжить поддерживать безопасную эксплуатацию” станции.

Глава МАГАТЭ заявил, что после введения в эксплуатацию двух энергоблока БелАЭС агентство намерено “продолжить тесное сотрудничество” в Минском с тем, чтобы “проследить, чтобы проводимые работы соответствовали международным нормам и стандартам”, а также оказывать “необходимую информационную поддержку”, направляя на станцию ревизионные группы, передало госагентство БЕЛТА.

Гросси также подчеркнул, что в сфере ядерной энергетики нет места импровизации.

“Операторы, производители энергии прекрасно знают, какие действия необходимо предпринять для выполнения национальных стандартов и требований международного сообщества в этой сфере. Нет отдельных специфических норм и стандартов для того, чтобы безопасно эксплуатировать станцию в Беларуси, Литве, Аргентине или России”, - заявил глава МАГАТЭ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что безопасность БелАЭС с момента её введения в эксплуатацию не раз ставили под сомнение власти соседней Литвы. Весной 2023 года Госинспекция по безопасности атомной энергии Литвы (VATESI) даже требовала остановить БелАЭС, ссылаясь на некую информацию о «загрязнении контура охлаждения реактора 2-го энергоблока», а весной этого года в Литве проводили масштабные учения по гражданской безопасности, отработав сценарий ядерной аварии на БелАЭС.

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Однако, утверждения Литвы о небезопасности станции в Министерстве энергетики Беларуси категорически отрицали, а заявления о неполадках на БелАЭС называли «ложными» слухами.

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