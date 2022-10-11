Мобилизованные россияне переломят ход войны. Но при условии — Глава КГБ Тертель

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.10.2022 11:48 , Обновлено: 14.10.2022

Глава белорусского КГБ Иван Тертель11 октября выразил мнение, что бои в Украине вступят в ключевую фазу в ноябре-феврале. Но это зависит от действий России.

По его словам, «переломный момент» наступит, если РФ:

«качественно проведет мобилизацию»; «обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями.

«[Тогда] боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», — заявил Тертель.

Тем временем спецслужбы Великобритании считают, что сейчас Украина переломила ситуацию на фронте, военные решения президента РФ Владимира Путина оказались ошибочными, а российские войска «истощены».

Новость Телеграф

Кстати, как ранее писал Телеграф, представители Белого дома и Конгресса США предупредили власти Украины, что им предстоит решающая битва за возвращение территорий на юге страны до того, как наступит зима. Об этом написало издание The Financial Times (FT) со ссылкой на источники во властных коридорах США.

FT: США предложили Украине начать решающую битву с Россией до зимы. Что ответил Киев?