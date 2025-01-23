Глава ЦИК рассказал о 1,5 тыс. обращений проголосовавших белорусов. Жалобы есть?

Опубликовано: 23.01.2025 16:31 , Обновлено: 23.01.2025

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко 23 января заявил, что с начала досрочного голосования они получили уже порядка 1,5 тыс. обращений от белорусов, пришедших на избирательные участки. Он также рассказал, поступали ли официальные жалобы от проголосовавших.

По словам Карпенко жалоб прока не поступало ни от самих граждан, ни от кандидатов в президенты, а сами участки все эти дни “работают в штатном режиме”.

“Явка высокая. Нарушений нет, как и нет жалоб ни от кандидатов в президенты, ни от граждан”, - процитировало главу ЦИК госагентство БЕЛТА.

А вот различных обращений, устных и письменных, по словам Карпенко, уже набралось порядка 1,5 тыс. Самой частой причиной обращений является просьба проголосовать не по месту прописки. Как это сделать, ЦИК неоднократно рассказывал во время предвыборной кампании.

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А вот публикацию списков членов некоторых участковых комиссий, которую в преддверии досрочного голосования “слили” в интернет неизвестные, Карпенко назвал “грубым нарушением электорального суверенитета” и выразил надежду на то, что правоохранительные органы Беларуси “дадут соответствующую оценку этому факту”.

При этом публикация этих данных, по словам главы ЦИК, “никаким образом не повлияет на работу комиссий”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне появилась информация о том, что наблюдатели за выборами президента Беларуси за первые два дня досрочного голосования зафиксировали первые “внештатные ситуации” на участках. Такое заявление вечером 22 января сделали авторы Telegram-канала Центра общественного наблюдения за выборами “Народный контроль”, которую ведут члены Федерации профсоюзов Беларуси.

Наблюдатели за выборами в Беларуси заявили о первых «внештатных ситуациях» на участках для голосования

По их данным, на двух участках для голосования наблюдатели зафиксировали попытки сфотографировать заполненные бюллетени. Глава ЦИК эту информацию никак не прокомментировал.