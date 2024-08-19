Германия начала переброску больше 650 единиц военной техники к границе с Беларусью

Опубликовано: 19.08.2024 15:13 , Обновлено: 19.08.2024

В Вооруженных Силах Литвы сообщили, что немецкая бригада повышенной бдительности 19 августа начала перебрасывать свыше 650 единиц военной техники к литовскому городу Пабраде, что находится недалеко от границы с Беларусью.

Такие маневры предприняли для участия в учениях Grand Eagle-2/24, передало Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Военная техника будет в течение трех дней (с 19 по 22 августа) двигаться от границы с Польшей до полигона генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

Как сообщила LRT, учения продлятся до 8 сентября. “Это учение, которое позволяет определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и внести вклад в литовскую армию для защиты территориальной целостности Литвы”, - написал источник.

Также учение нацелено на поддержание “высокого уровня боеготовности в подразделениях”.

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Прикрепленная к Литве немецкая бригада повышенной бдительности дежурит с 2022 года. Туда входит порядка 4 тыс. военных, это одно из подразделений сил быстрого реагирования немецкой армии, рассказала LRT.

Ранее Telegraf.news сообщал об учениях НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), которые начались в январе 2024 года и продлились до мая. Для участия в них подготовили порядка 90 тыс. военных.

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