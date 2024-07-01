Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Что означает уровень "Чарли"?

Опубликовано: 01.07.2024 07:50 , Обновлено: 01.07.2024

В минувшие выходных военные базы США, расположенные в Европе, привели в состояние повышенной готовности, а персоналу баз настоятельно рекомендовали "проявлять бдительность". Уровень угрозы для сил безопасности повысили до состояния "Чарли" - его водят в случае, если у разведки появляется информация о вероятности террористических актов или нападения. На европейских базах американцев его не вводили уже по меньшей мере лет 10.

В воскресенье, 30 июня, в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте руководство армейского гарнизона сделало общенациональное оповещение о том, что уровень угрозы для сил безопасности повышен до состояния “Чарли” до дальнейшего уведомления. Аналогичные директивы, по данным американского военного издания Stars and Stripes, были отправлены на другие американские базы в Германии, в том числе армейские авиабазы Рейнланд-Пфальц и Рамштайн, которые вместе образуют крупнейшее военное сообщество США за рубежом, а также на базы в Румынии, Болгарии, Италии.

Согласно распоряжениям руководства, на пунктах пропуска на военных базах ввели повышенные меры безопасности, усилили проверки, а сотрудникам баз попросили сообщать о любой подозрительной деятельности и соблюдать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски для персонала. В качестве одной из мер предосторожности военнослужащим запретили носить военную форму за пределами базы, а ходить исключительно в гражданской одежде.

Кроме того, при объявлении уровня “Чарли” на военных базах максимально сокращают количество задействованного второстепенного персонала и прекращают оказывать ряд услуг, в том числе, ограничивая доступ к некоторым заведениям общепита и общественного сервиса на постах. Часть сотрудников баз переводят на удаленную работу.

Что именно послужило причиной усиления мер безопасности, армейское руководство США не сообщило. Однако, как отметило CNN, власти европейских стран ранее предупреждали о возросшей потенциальной террористической угрозе в регионе, особенно в преддверии открытия Парижской Олимпиады, а также во время проходящего сейчас в Германии чемпионата Европы по футболу.