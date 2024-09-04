Генпрокурор раскрыл, за какие "преступления протестной направленности" осудили 30 помилованных белорусов

Опубликовано: 04.09.2024 19:02 , Обновлено: 15.11.2024

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал, за что осудили 30 белорусов, которых помиловал президент Александр Лукашенко. Помилование этих людей рассматривали на комиссии по возвращении уехавших из страны граждан под руководством генпрокурора.

“Заседанию комиссии предшествовала тщательная работа, были изучены все имеющиеся материалы, в том числе уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц”, - сказал Швед, передало агентство БелТА.

По словам генпрокурора, комиссия учитывала возраст осужденных, “чистосердечное раскаяние”, состояние здоровья и не только. “При этом мы учли также тот факт, что эти лица не совершали насильственные преступления против представителей власти. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве”, - отметил генпрокурор, добавив, что обсуждали каждую кандидатуру на помилование.

Швед также анонсировал еще одно заседание комиссии на следующей неделе, где она рассмотрит “очередные заявления, достаточно много”.

“Если лицо совершило насильственные преступления, посягнуло на правоохранителей, совершило насильственные действия, связанные с причинением вреда здоровью, и все, что связано с применением какого-либо насилия, оружия и так далее… Конечно, в отношении этих лиц, могу сразу сказать, мы вряд ли примем положительное решение”, - пояснил генпрокурор.

“Путем тщательного изучения каждой кандидатуры, будем формировать свое мнение о том, возможно ли просить главу государства помиловать то или иное лицо”, - добавил он.

Ранее Telegraf.news рассказывал об указе № 343 “О помиловании осужденных”, который подписал Лукашенко. По информации пресс-службы, глава государства помиловал 7 женщин и 23 мужчин, большинство из них — родители несовершеннолетних и малолетних детей. «Правопослушное поведение» этих людей будет обеспечивать МВД.

Лукашенко помиловал еще 30 белорусов, осужденных за протесты

Кроме того, мы писали, что 16 августа 2024 года Лукашенко также подписал указ о помиловании 30 белорусов, осужденных за «преступления протестной направленности». Тогда это были 14 женщин и 16 мужчин, в том числе с «серьезными заболеваниями» и пенсионеры.

Лукашенко помиловал 30 белорусов, осуждённых за протесты