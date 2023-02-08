Генпрокуратура заявила о «большом количестве» обращений уехавших белорусов

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Опубликовано: 08.02.2023 16:17 , Обновлено: 08.02.2023

Генеральная прокуратура Беларуси 8 февраля в связи с «большим количеством поступающих обращений» еще раз разъяснила требования к желающим вернуться белорусам, которые уехали из страны после 2020 года.

[obnovleno_b]Начальник управления Генпрокуратуры Анжелики Курчак утверждает, что обращения на электронную почту начали приходить «практически с момента открытия». По ее словам, первой написала 35-летняя жительница Минска, которая уехала за границу в октябре 2020 года, но она «оформила обращение не по правилам». А именно: «не сообщила о совершенных ею правонарушениях или преступлениях».

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В ведомстве перечислили «обязательные требования (реквизиты) к обращениям».

Например, «наличие желания вернуться на Родину, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять гражданский долг», а также «сообщение о чистосердечном раскаянии в содеянном».

Кроме того, обратили особое внимание на то, что «обращения, не относящиеся к компетенции Комиссии или в которых не указано хотя бы одно из обязательных требований (реквизитов), не принимаются Комиссией к рассмотрению».

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Ранее Телеграф писал, что в Беларуси опубликовали текст указа №25 от 6 февраля 2023 года, который создает комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. В тексте документа есть и состав комиссии.

А по каким пунктам будут голосовать члены комиссии, можно прочитать здесь.