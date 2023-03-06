Кубраков рассказал, кто из белорусов «готов вернуться» из Польши — «Повыбирали клубнику»

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.03.2023 09:57 , Обновлено: 06.03.2023

Министр внутренних дел Иван Кубраков в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, кто из белорусов за границей, по его мнению, готов вернуться на родину.

По его словам, это те, кто «попробовал той жизни». Например, «повыбирали клубнику на польских плантациях (в лучшем случае), «подметает улицы и дворы».

«Они сегодня уже готовы возвратиться в Республику Беларусь», — убежден Кубраков.

Министр напомнил, что белорусы, которые уехали заграницу, могут подать заявление в Генеральную прокуратуру, чтобы «прибыть в Беларусь и дальше жить».

При этом подчеркнул, что тем, «кто совершил преступление, придется за это ответить».

Кубраков заявил, что уже есть люди, «которые обращаются, и заявления рассматривают». Однако конкретных цифр не назвал.

Напомним, примерно месяц назад в Беларуси создали комиссию по возвращению белорусов, уехавших по политическим мотивам из страны после 2020 года. Желающие должны подать заявление, в котором нужно указать, например, «наличие желания вернуться на Родину, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять гражданский долг», а также написать «сообщение о чистосердечном раскаянии в содеянном».

Еще 8 февраля в Генпрокуратуре заявили, что обращения на электронную почту начали приходить «практически с момента открытия». Однако с тех пор о работе комиссии практически ничего слышно не было. Сколько человек решило обратиться, также неизвестно.