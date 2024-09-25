Верховный Суд Беларуси признал «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» террористической организацией
Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Карпович сообщил, что по заявлению генпрокурора Верховный Суд признал формирование «Полк імя Кастуся Каліноўскага» террористической организацией. Речь также идёт о структурных подразделениях, которые входят в её состав.
По словам Александра Карповича, на “основании представленных доказательств” Верховный Суд установил причастность “экстремистски настроенных граждан,” которые входили в состав формирования, к “организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма” на территории Беларуси.
Он добавил, что члены формирования “осуществляли вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также финансирование террористической деятельности”. При этом начальник управления Генпрокуратуры добавил, что “ряд таких преступлений” на территории Беларуси “был предотвращен правоохранительными органами”.
К слову, в августе начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылёв [link href=“https://t.me/prokuraturabelarus/7293” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что «Полк імя Кастуся Каліноўскага» на территории Украины весной 2020 года создали «бывшие участники белорусских радикальных и националистических группирований», а также лица, «которые принимали участие в массовых беспорядках в 2020-2021 годах».
По его словам, основными целями создания полка были «вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов», которые проживают за границей и «негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации».
[info_b]Напомним, в сентябре 2022 года МВД Беларуси признало формирование «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» и его ресурсы экстремистскими, а его деятельность в стране запретили.[/info_b]
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