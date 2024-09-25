Верховный Суд Беларуси признал «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» террористической организацией

Опубликовано: 25.09.2024 20:12 , Обновлено: 25.09.2024

Начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Карпович сообщил, что по заявлению генпрокурора Верховный Суд признал формирование «Полк імя Кастуся Каліноўскага» террористической организацией. Речь также идёт о структурных подразделениях, которые входят в её состав.

По словам Александра Карповича, на “основании представленных доказательств” Верховный Суд установил причастность “экстремистски настроенных граждан,” которые входили в состав формирования, к “организации, планированию, подготовке и совершению актов терроризма” на территории Беларуси.

Он добавил, что члены формирования “осуществляли вербовку, вооружение, обучение и использование террористов, а также финансирование террористической деятельности”. При этом начальник управления Генпрокуратуры добавил, что “ряд таких преступлений” на территории Беларуси “был предотвращен правоохранительными органами”.

К слову, в августе начальник управления Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылёв [link href=“https://t.me/prokuraturabelarus/7293” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link], что «Полк імя Кастуся Каліноўскага» на территории Украины весной 2020 года создали «бывшие участники белорусских радикальных и националистических группирований», а также лица, «которые принимали участие в массовых беспорядках в 2020-2021 годах».

По его словам, основными целями создания полка были «вербовка граждан Беларуси и этнических белорусов», которые проживают за границей и «негативно относятся к руководству Республики Беларусь и Российской Федерации».

[info_b]Напомним, в сентябре 2022 года МВД Беларуси признало формирование «Полк iмя Кастуся Калiноўскага» и его ресурсы экстремистскими, а его деятельность в стране запретили.[/info_b]

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