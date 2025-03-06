Генпрокуратура Литвы обвинила двух граждан страны в шпионаже в пользу Беларуси. Что известно?

Опубликовано: 06.03.2025 15:04 , Обновлено: 12.03.2025

Генеральная прокуратура Литвы передала в суд ещё одно уголовное дело о шпионаже. На этот раз фигурантами дела стали два гражданина страны, которых обвинили в "шпионаже в пользу Беларуси". Узнали, что известно о подсудимых на данный момент.

По данным предварительного следствия, озвученным литовскими СМИ, весной 2022 года обвиняемые посетили Минск, где через некоего посредника якобы договорились “о контактах и ​​дальнейшем сотрудничестве с представителями военных структур” Беларуси, в частности, Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Министерства обороны Беларуси.

Один из обвиняемых, по данным портала 15min, вступил в Литовский союз стрелков и стал его активным членом. Как говорится в официальном заявлении Генпрокуратуры Литвы, оба подсудимых “от имени ГРУ собирали и передавали информацию, представляющую интерес для военных структур иностранного государства в Литве и Латвии, за денежное и иное вознаграждение” с 2022 года и вплоть до их ареста в 2023 году.

В Генпрокуратуре пояснили, что речь идёт о следующей информации:

о военной технике и вооружении, размещенных на территории Литвы, принадлежащих Вооруженным силам Литовской Республики, Добровольческим силам национальной обороны, Союзу стрелков Литвы и союзникам по НАТО;

об инфраструктуре стратегических объектов и их защите;

о деятельности Союза стрелков Литвы и содержании организуемых им учений;

о деятельности белорусов, уехавших в Литву, и о гражданах самой страны, которые потенциально могут быть завербованы.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что информация, предположительно собранная и переданная обвиняемыми белорусской внешней разведке, не была засекречена. Однако, по словам представителей ведомства, она “представляет ценность для вооруженных сил иностранных государств” с точки зрения “подготовки планов военной агрессии и иных других действий, направленных против Литвы”.

В настоящее время обоих обвиняемых арестовали. Им уже предъявлены обвинения по статьям 25, часть 4 и 119, часть 2 Уголовного кодекса Литвы, максимальное наказание по которым предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Что говорят в Беларуси?

Данную информацию в Министерстве обороны Беларуси пока никак не комментировали.

Однако, в декабре прошлого года глава следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек, комментируя слухи о подготовке обмена осуждёнными между Минском и некоторыми странами ЕС, категорично заявил, что Беларусь не планирует менять граждан западных стран, осужденных в Беларуси за шпионаж, на белорусских граждан.

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Кроме того, МИД Беларуси 11 декабря вызвал временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну из-за, как утверждают во внешнеполитическом ведомстве, «попытки вербовки представителями польских спецслужб белорусского дипломата в Кишиневе».

МИД вызвал польского дипломата из-за «попытки вербовки» белорусского диппредставителя