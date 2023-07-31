Верховный суд вынес окончательный приговор «ТУТ Бай Медиа»

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Опубликовано: 31.07.2023 15:49 , Обновлено: 31.07.2023

Верховный Суд Беларуси рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении сотрудников «ТУТ Бай Медиа»: генерального директора Людмилы Чекиной, и главного редактора портала Марины Золотовой.

В сообщении Генеральной прокуратуры говорится, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда рассмотрела апелляцию, и “с учетом мнения представителя Генеральной прокуратуры, оставила апелляционные жалобы обвиняемых и их защитников без удовлетворения”.

Приговор вступил в законную силу.

Марину Золотову признали виновной в «распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и сети Интернет» и «умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц».

Людмилу Чекину признали виновной в «уклонении от уплаты налогов», а также в «организации распространения материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и сети Интернет» и «организации действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц».

Приговор им вынесли 17 марта 2023 года. Каждой — по 12 лет колонии общего режима. Кроме того, Чекиной присудили штраф в размере 1000 базовых величин (37 000 рублей) и лишили права заниматься некоторыми видами деятельности (на 5 лет).

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Дело «ТУТ Бай Медиа»

В мае 2021 года в редакцию пришли сотрудники ДФР. А Министерство информации Беларуси приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу и его копиям. Комитет госконтроля заявил, что «в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере)».

Суд также постановил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА». А использование символики и атрибутики общества с ограниченной ответственностью «ТУТ БАЙ МЕДИА» — запретить.

7 октября 2021 года Следственный комитет заявил, что возбудил уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА».

Новость Телеграф

Напомним, ранее Телеграф писал, что защита обжаловала приговор Эдуарду Бабарико:

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