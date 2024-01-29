Газ, нефть и нефтепродукты. Лукашенко назвал вопросы, по которым «хватает шероховатостей» с Россией

Опубликовано: 29.01.2024 17:56 , Обновлено: 29.01.2024

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое прошло 29 января в Санкт-Петербурге, президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о сотрудничестве в Союзном государстве. В частности, он заявил, что по итогам 2023 года стороны обновят исторический максимум торговли товарами и услугами: «Владимир Владимирович за 10 месяцев называл цифру – больше $40 млрд., но если взять в целом год (товары и услуги) – $54 млрд. примерно будет». Однако назвал и области сотрудничества, в которых стороны «пока полностью не определились по самым главным вопросам».

Лукашенко заявил о необходимости устранить все, что сдерживает взаимные поставки товаров, выровнять условия деятельности для предприятий, ликвидировать барьеры в сфере государственных закупок, снять ограничения для транзита товаров, сообщила БелТА..

«Эти темы не новы, но пока еще у нас шероховатостей в этом плане хватает. Особо отмечу, что мы пока полностью не определились по самым главным вопросам. Это касается создания единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов», – сказал президент Беларуси.

Главной задачей в промышленной сфере президент Беларуси назвал активизацию сотрудничества в сфере импортозамещения.

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Говоря о логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты, Лукашенко сообщил, что есть предложения по увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги в направлении портов Санкт-Петербурга: «Там на первом этапе нужны и небольшие деньги, и небольшая работа – чтобы разъезды восстановить».

В повестке заседания ВГС были также такие темы, как создание союзного медиахолдинга, урегулирование вопросов общей собственности и другие.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко запретил некоторым белорусам участвовать в рекламных играх и розыгрышах ценных призов. Если раньше участвовать в рекламных розыгрышах было запрещено самим организаторам, то теперь ещё и тем, кто их спонсирует и участвует в формировании призового фонда.

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