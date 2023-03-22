Опубликовано: 22.03.2023 13:56 , Обновлено: 22.03.2023

Александр Лукашенко 22 марта во время посещения мемориального комплекса «Хатынь», среди прочего, рассказал, о «жутких бчбшниках», а также призвал к «единству» граждан Беларуси и силовиков.

«Очень важно сейчас единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче», — передает его слова пресс-служба.

Кроме того, Лукашенко заявил, что «попытка диверсии» на аэродроме в Мачулищах, а также «устранение террориста» в Гродно — это «сигнал для людей». По его словам, белорусам «важно проявлять бдительность», например при сдаче внаем квартир.

«Они сидят в застенках, это жуткие бчбэшники. […] Это только начало», — сказал Лукашенко о задержанных по делу «гродненского террориста», передает Sputnik.

Как ранее писал Телеграф, в КГБ Беларуси сообщили 19 марта, что в Гродно застрелили иностранца Л., который вовремя задержания оказал вооруженное сопротивление: стрелял из автомата и бросал гранаты.

Позже на госТВ показали кадры операции. По данным СМИ, при мужчине был российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича, 1981 года рождения. Однако, согласно озвученной информации, эти документы оказались поддельными.

Ликвидированным иностранцем в Гродно оказался «россиянин». Подробности

В свою очередь в эфире гостелеканала СТВ заявили, что по делу задержали еще 5 человек.