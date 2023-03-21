Ликвидированным иностранцем в Гродно оказался "россиянин". Подробности

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Опубликовано: 21.03.2023 13:22 , Обновлено: 21.03.2023

По государственному белорусскому телевидению показали кадры операции КГБ в Гродно, в результате которой сотрудники спецслужб застрелили иностранца. Как сообщают в госСМИ, при мужчине был российский паспорт на имя Ломакина Алексея Николаевича, 1981 года рождения. Однако, согласно озвученной по телевидению информации, эти документы оказались поддельными.

На обнародованном 21 марта видео видно, как оперативники вырываются в квартиру предполагаемого преступника, используя спецсредства. Мужчина открыл огонь по правоохранителям из автомата и бросил в них гранату. В результате ответной стрельбы мужчина был ранен.

Как рассказал в эфире госСМИ боец спецподразделения группы “А” КГБ, подозреваемому оказали первую помощь на месте и решили эвакуировать его в больницу. Однако, по дороге мужчина скончался.

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Лукашенко рассказал об изъятой взрывчатке для терактов против должностных лиц

О происшествии в Гродно сегодня, 21 марта, высказался и Александр Лукашенко, заявив, что “спецслужбы сработали блестяще”. По его словам, сотрудники КГБ изъяли “целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов”.

“Выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать”, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, об инциденте в Гродно 19 марта сообщили в КГБ Беларуси. По информации ведомства, иностранец оказал вооруженное сопротивление во время задержания: стрелял из автомата и бросал гранаты.

В Гродно раздались стрельба и взрывы. В КГБ заявили о перестрелке с «иностранцем Л.»