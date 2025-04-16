Ещё 8 стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Опубликовано: 16.04.2025 07:30 , Обновлено: 16.04.2025

Ещё 8 стран присоединились к последнему пакету санкций, введённых Евросоюзом в отношении Беларуси 27 марта 2025 года. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Речь идёт о имплементационном решении Совета ЕС (CFSP) 2025/632 об ограничительных мерах против 25 белорусов и семи белорусских юридических лиц, на которых с 27 марта распространяются визовые ограничения на территории стран ЕС и тех государств, которые присоединились к европейским санкциям.

Теперь к этим ограничениям (в том числе, к обязательству замораживать активы попавших под санкции физических и юридических лиц) присоединились также:

Албания,

Босния и Герцеговина,

Исландия,

Лихтенштейн,

Черногория,

Северная Македония,

Норвегия,

Украина.

В Европейском союзе также решение “приветствовали”, а вот с белорусской стороны ни его, ни сам факт расширения европейских санкций и включения в санкционный пакет новых лиц и организаций не комментировали.

Впрочем, как сообщал Telegraf.news, в конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с белорусской молодёжью, назвал санкции Запада “фашизмом”. По мнению президента, эти ограничения ввели “не против него лично”, а “против всей страны и всех белорусов”. При этом глава государства подчеркнул, что для Беларуси это — “время возможностей”.

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»

Напомним, решением Совета ЕС (CFSP) 2025/632 в санкционный список добавили 7 юридических лиц (организаций) и 25 физических лиц, включая членов и должностных лиц Центральной избирательной комиссии, сотрудников Управления делами президента, судей, руководителей и должностных лиц некоторых предприятий и предпринимателей.

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