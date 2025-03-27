ЕС ввёл санкции против ЦИК, «Интеграла», «Белорусских лотерей» и ещё 25 белорусов и 4 компаний
Европейский союз 27 марта расширил список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры в отношении Беларуси. Соответствующий Имплементирующий регламент Совета ЕС опубликован в Официальном журнале Европейского союза.
В документе ЕС указано, что решение о добавлении новых позиций в санкционный список принято по итогам электоральной кампании и ввиду содействия России на фоне боевых действий в Украине.
Всего в список добавили 7 юридических лиц (организаций) и 25 физических лиц.
Среди организаций, попавших под санкции ЕС:
- Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь;
- ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл»;
- Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи»;
- ООО «Ридотто»;
- ОАО «Планар»;
- РПУП «Завод точной электромеханики»;
- ООО «Цыбулька-Бел».
Также ограничительные меры ЕС ввёл в отношении 25 граждан Беларуси. В опубликованном списке, в частности, значатся Юрий Назаров и Николай Шкред, которых в Евросоюзе посчитали руководителем и первым заместителем руководителя Управления делами президента Республики Беларусь соответственно.
Также в списке присутствует Олег Романов, названный в документе руководителем партии и общественного объединения «Белая Русь».
Помимо них, в список включены лица, идентифицированные ЕС как:
- члены и должностные лица Центральной избирательной комиссии;
- другие сотрудники Управления делами президента;
- судьи;
- руководители и должностные лица некоторых предприятий;
- предприниматели.
ЕС запрещает подпавшим под санкции лицам поездки в страны сообщества, а их активы при обнаружении на территории ЕС замораживаются.
Что ответили в Беларуси?
В Центризбиркоме Беларуси отреагировали на введение ЕС новых санкций, порекомендовав «выдающимся политикам ЕС» заняться своими внутренними проблемами, а не устраивать «электоральные вакханалии» в суверенных государствах.
Кроме того, в ЦИК поинтересовались, о каких международных стандартах проведения выборов ведёт речь Евросоюз. «Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались», — заявили в ЦИК.
Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, но уже в декабре Конституционный суд страны аннулировал его результаты, обвинив Россию в «агрессивной гибридной деятельности». Набравшему наибольшее количество голосов кандидату румынские правоохранители в феврале предъявили ряд обвинений, а ЦИК отказался допускать его к новым выборам.
В свою очередь, в конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул, что для Беларуси это — «время возможностей».
«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»