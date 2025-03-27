ЕС ввёл санкции против ЦИК, «Интеграла», «Белорусских лотерей» и ещё 25 белорусов и 4 компаний

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Опубликовано: 27.03.2025 18:40 , Обновлено: 27.03.2025

Европейский союз 27 марта расширил список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры в отношении Беларуси. Соответствующий Имплементирующий регламент Совета ЕС опубликован в Официальном журнале Европейского союза.

В документе ЕС указано, что решение о добавлении новых позиций в санкционный список принято по итогам электоральной кампании и ввиду содействия России на фоне боевых действий в Украине.

Всего в список добавили 7 юридических лиц (организаций) и 25 физических лиц.

Среди организаций, попавших под санкции ЕС:

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь;

ОАО «Интеграл» — управляющая компания холдинга «Интеграл»;

Республиканское унитарное предприятие «Белорусские лотереи»;

ООО «Ридотто»;

ОАО «Планар»;

РПУП «Завод точной электромеханики»;

ООО «Цыбулька-Бел».

Также ограничительные меры ЕС ввёл в отношении 25 граждан Беларуси. В опубликованном списке, в частности, значатся Юрий Назаров и Николай Шкред, которых в Евросоюзе посчитали руководителем и первым заместителем руководителя Управления делами президента Республики Беларусь соответственно.

Также в списке присутствует Олег Романов, названный в документе руководителем партии и общественного объединения «Белая Русь».

Помимо них, в список включены лица, идентифицированные ЕС как:

члены и должностные лица Центральной избирательной комиссии;

другие сотрудники Управления делами президента;

судьи;

руководители и должностные лица некоторых предприятий;

предприниматели.

ЕС запрещает подпавшим под санкции лицам поездки в страны сообщества, а их активы при обнаружении на территории ЕС замораживаются.

Что ответили в Беларуси?

В Центризбиркоме Беларуси отреагировали на введение ЕС новых санкций, порекомендовав «выдающимся политикам ЕС» заняться своими внутренними проблемами, а не устраивать «электоральные вакханалии» в суверенных государствах.

Кроме того, в ЦИК поинтересовались, о каких международных стандартах проведения выборов ведёт речь Евросоюз. «Если это стандарты, применяемые на выборах в Румынии, то мы под такими стандартами не подписывались», — заявили в ЦИК.

Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии прошёл первый тур президентских выборов, но уже в декабре Конституционный суд страны аннулировал его результаты, обвинив Россию в «агрессивной гибридной деятельности». Набравшему наибольшее количество голосов кандидату румынские правоохранители в феврале предъявили ряд обвинений, а ЦИК отказался допускать его к новым выборам.

В свою очередь, в конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля, отвечая на вопросы молодёжи, назвал санкции Запада «фашизмом». По мнению президента, эти ограничения ввели «не против него лично», а «против всей страны и всех белорусов». При этом глава государства подчеркнул, что для Беларуси это — «время возможностей».

«Выхода другого просто нет» — Лукашенко назвал западные санкции «фашизмом» и «временем возможностей»