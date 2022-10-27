🕵️ Неофициально

Опубликовано: 27.10.2022 12:03 , Обновлено: 27.10.2022

Беларусь окажется «в центре внимания» во время обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом сообщило Politico 27 октября со ссылкой на трех неназванных дипломатов.

Как сообщила вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова, Брюссель уже начал работать над очередным пакетом санкций против России за вторжение в Украину.

При этом она подчеркнула роль «некоторых соседних стран», которые позволяют России торговать подсанкционными товарами.

И хотя, по информации издания, послы ЕС на встрече 26 октября не получили «большой ясности» в отношении новых ограничительных мер, «ожидается, что в центре внимания будет Беларусь».

Лукашенко заявил, что западные санкции «целей не достигли»

В свою очередь Александр Лукашенко 30 сентября заявил, что Беларусь в условиях санкций «успешно развивается».

«Особенно это касается традиционных для нас отраслей промышленности и сельского хозяйства. Мы сумели переориентировать экспорт, занимаемся импортозамещением, увеличили поставки в Россию, Китай и другие страны. Далекие от нас. Как мы называем их, дальней дуги», — процитировало его госагентство БелТА.

Но признал и негативный эффект из-за «открытости экономики».

«Тем не менее своих целей эти санкции не достигли. В том числе благодаря широкой международной поддержке Беларуси», — добавил он.

Лукашенко рассказал, что делать белорусам, которые не хотят «беды»

Напомним, что в начале октября Евросоюз принял новый, восьмой пакет санкций против РФ. Они также распространяются на неподконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей. В пакет включили в том числе и потолок цен на российскую нефть.

Там отметили, что ограничения включают в себя запреты на импорт продукции из РФ в ЕС на сумму 7 миллиардов евро. А также на экспорт, которые «еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта».

ЕС ввел потолок цен на российскую нефть — Список новых санкций