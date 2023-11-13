ЕС почти согласовал новые санкции против России - Боррель

Опубликовано: 13.11.2023 21:10 , Обновлено: 13.11.2023

Официальные лица ЕС практически завершили согласование "последних деталей" 12-го пакета санкций в отношении России, который будет включать запрет на продажу алмазов, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 13 ноября.

Боррель рассказал, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, может одобрить предложенный пакет в среду. Затем он поступит в совет ЕС, состоящий из 27 стран-членов блока, для обсуждения и утверждения.

С момента начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС уже применил 11 пакетов санкций против Москвы, чтобы помешать ей получать средства для финансирования боевых действий.

На данный момент меры охватывают различные секторы экономики и под санкции попало около 1800 физических и юридических лиц. Об этом Боррель заявил журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС:

“Этот двенадцатый пакет будет включать… новые запреты на экспорт, в том числе… алмазов, действия по ужесточению предельных цен на нефть, чтобы уменьшить доходы, которые Россия получает от продажи своей нефти – не нам, а другим – (и) борьбу с обходом санкций”, - уточнил Боррель.

Ранее Телеграф сообщил, что вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук во время выступления на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде заявил, что Россия стала рекордсменом по количеству санкций.

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