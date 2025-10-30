ЕС смягчил заявление по ситуации на границе Беларуси с Литвой из-за Венгрии

Опубликовано: 30.10.2025 10:01 , Обновлено: 30.10.2025

Европейскому союзу пришлось смягчить официальное заявление по инцидентам с воздушными шарами на границе Беларуси с Литвой из-за позиции Венгрии. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственные дипломатические источники.

По информации издания, которое сослалось на неназванного европейского дипломата и двух официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, ЕС несколько дней не удавалось согласовать единую позицию в отношении Беларуси, которую литовские власти обвинили в бездействии в инцидентах с воздушными шарами на границе. Против жёстких формулировок выступила Венгрия. После того, как переговоры в ЕС зашли в тупик на несколько дней, итоговый текст заявления пришлось смягчить, сообщило Politico.

В августе Венгрия аналогичным образом отказывалась подписать заявление, осуждающее российские удары по Украине, в том числе тот, в результате которого был поврежден офис представительства ЕС в Киеве. В результате договориться с венгерскими властями так и не удалось и заявление было опубликовано от имени остальных 26 стран-членов.

На этот раз Венгрия, пользуясь своим правом вето, также настаивала на том, чтобы блок вовсе не публиковал свою оценку ситуации с полетами воздушных шаров на границе. По данным Politico, в первоначальном варианте документа, который ЕС предлагал опубликовать от имени всех стран ЕС, Минск, в числе прочего, обвиняли в “преднамеренном бездействии”.

В итоговой же версии заявления, которое было опубликовано накануне, Евросоюз осудил «постоянные и провокационные» полеты воздушных шаров с территории Беларуси в Литву и обвинил власти Беларуси в организации «гибридной кампании», которая может «дестабилизировать обстановку в государстве-члене ЕС» и «запугать европейских граждан прямыми угрозами гражданской авиации».

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В ответ на это, как ранее сообщил Telegraf.news, Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что видит в действиях Польши и Литвы жажду наживы, а все обвинения в причастности Беларуси к некой “гибридной атаке” категорически отвергли.

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