ЕС пригрозил Беларуси новыми санкциями — «Украина здесь жертва»

Опубликовано: 10.10.2022 15:36 , Обновлено: 04.07.2024

Официальный представитель Евросоюза Петер Стано 10 октября отреагировал на заявления Александра Лукашенко о развертывании совместной с Россией группировке войск и обвинения Украины в подготовке нападения на Беларусь.

Стано назвал обвинения в том, что Киев готовил ударить по Беларуси, «фальшивыми», «нелепыми» «полностью необоснованными» и «неприемлемыми».

«Украина здесь жертва, Украина здесь не агрессор. Мы напоминает [властям Беларуси], что Украина подвергается жестокой атаке в нарушение международного права», — заявил он.

Представитель ЕС призвал Лукашенко «устраниться от любого участия в этом жестоком нелегитимном нападении» и «прекратить предоставлять территорию Беларуси в качестве стартовой площадки для авиационных ударов, включая ракетные удары и удары дронами по украинской территории».

Петер Стано пригрозил официальному Минску новыми ограничительными мерами, если он «решится активнее участвовать в этой незаконной войне»:

«Мы слышали заявлении Лукашенко о совместной белорусско-российской региональной группировки войск. У нас не подробностей, но если это произойдет, это будет еще одна эскалация, и это не останется без внимания Европейского союза».

Напомним, Александр Лукшенко и Владимир Путин решили развернуть общую «региональную группировку войск» Беларуси и России. Об этом сообщил 10 октября на совещании с военными и силовиками сам Лукашенко. Кроме того, он обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси, а НАТО — в рассматривании варианта применить ядерное оружие.

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Ранее Телеграф писал, что в МИД Украины сообщили 9 октября, что в субботу вечером украинского посла вызвали в МИД Беларуси в Минске, где вручили ноту. В ней говорилось, что Украина готовится нанести удар по Беларуси.

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