Ермошина рассказала, как "прокололась" на выборах

Опубликовано: 28.10.2024 21:43 , Обновлено: 28.10.2024

Бывшая глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила в эфире гостелеканала СТВ, что один раз "прокололась" с назначением даты выборов. По ее словам, с тех пор ЦИК всегда следовал одному правилу.

“Я один раз прокололась, когда была молодым председателем, второй тур местных выборов попал на католическую Пасху. Кричали: нет ничего святого! Поэтому смотрели, чтобы с церковными праздниками не совпало. Здесь спекулировать не на чем”, - рассказала экс-председатель ЦИК в ответ на вопрос, о чем может свидетельствовать дата выборов президента в 2025 году.

При этом Ермошина заявила, что не видит “никакой конспирологии” в столь ранней дате. Также она добавила, что считает период новогодних и рождественских праздников “благоприятным” для агитации кандидатов в президенты.

Напомним, что выборы президента в Беларуси назначили на 26 января 2025 года. Это последнее воскресенье месяца. При этом крайним сроком выборов президента мог стать июль.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко объяснил, почему выборы решили провести так рано. По его словам, из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий Александра Лукашенко, что, в свою очередь, не исключает его права баллотироваться на очередной срок.

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Ранее Telegraf.news писал, что летом бывшая председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси Лидия Ермошина рассказала, какими, по ее видению, будут выборы президента Беларуси в 2025 году: кто выдвинет кандидатов, а кто вряд ли дойдет до этого этапа.

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