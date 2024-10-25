"В каждом населённом пункте" — В МВД Беларуси рассказали, что сделают накануне выборов

Опубликовано: 25.10.2024 13:20 , Обновлено: 25.10.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что накануне президентских выборов, которые запланированы на 26 января 2025 года, в "каждом населённом пункте" Республики пройдут учения и тренировки сотрудников МВД. По его словам, "активная фаза" наступит уже в ноябре, а спецподразделения будут "отрабатывать" сценарии освобождения заложников.

Кубраков обратил внимание на “недоработки” отдельных руководителей в части организации и проведения занятий с личным составом. Он подчеркнул, что на сегодняшний день МВД нуждается в “высокопрофессиональных” кадрах, которые обладают “глубокими теоретическими” и практическими навыками по части действий в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим глава МВД отметил, что предстоящая избирательная кампания станет “очередным экзаменом” для органов внутренних дел.

“Уже с ноября наступит активная фаза проведения учений и тренировок. Начиная с идеологических мероприятий, мониторинга состояния общественной безопасности в каждом населённом пункте, отработки боевого сглаживания, функционирования оперативно-ситуационных штабов, заканчивая работой спецподразделений по освобождению заложников и пресечению захвата административных зданий с массовым пребыванием граждан”, — подытожил Иван Кубраков.

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко объяснил, почему выборы решили провести 26 января 2025 года. По его словам, из-за того, что в новую должность избранный президент должен вступить в течение двух месяцев, выбранная дата на полгода сократит срок полномочий Александра Лукашенко, что, в свою очередь, не исключает его права баллотироваться на очередной срок.

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