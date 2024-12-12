Экономику Беларуси начали готовить к работе «в условиях ведения военных действий» - Генштаб

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Опубликовано: 12.12.2024 14:58 , Обновлено: 12.12.2024

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко 12 декабря по итогам заседания Совета безопасности рассказал некоторые детали замысла обороны страны на 2026-2030 годы. Среди прочего это подготовка экономики Беларуси к работе "в условиях ведения военных действий".

По словам Муравейко, этот замысел включает в том числе подготовку государства к обороне во всех сферах: от экономической до военной. “Это варианты вооруженной защиты нашей страны при различных современных конфликтах. Кроме того, это вопросы по подготовке экономики государства и государства в целом к функционированию в условиях ведения военных действий”, - [link href=“https://belta.by/society/view/nachalnik-genshtaba-raskryl-detali-novogo-zamysla-oborony-belarusi-682267-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова начальника Генштаба госагентство БелТА.

При этом, как утверждает первый замминистра обороны, документ предусматривает действия по “снижению уровня военной опасности” и “предотвращению военных конфликтов”. Вообще же, Муравейко назвал замысел фундаментом стратегического планирования обороны страны.

Фото: president.gov.by

Кроме этого, продолжил глава Генштаба, в документе написали о “поддержании международного мира и безопасности”. “Это все в последующем преобразится в План обороны Республики Беларусь”, - добавил он.

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Министр обороны Виктор Хренин считает, что данный документ позволит Генштабу и всем госорганам управления, причастным к разработке замысла, “приступить к планированию защиты нашего государства в случае возникновения агрессии”.

Фото: president.gov.by

“Нам предстоит более детально заняться планированием, определить роль и место каждого государственного органа и вплоть до того, что каждого гражданина нашей страны в обеспечении защиты нашего государства. Это плановая работа, никакая не “чрезвычайщина”, - заверил Хренин, [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-zamysel-oborony-belarusi-na-sledujuschuju-pjatiletku-682257-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова БелТА.

При этом, добавил он, Минобороны “исходит из того, что никаких агрессивных планов в отношении других государств у нас нет”.

Сегодня, 12 декабря, президент Александр Лукашенко утвердил замысел обороны Беларуси на 2026-2030 годы.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления — заместитель начальника Генштаба Беларуси Владимир Куприянюк в начале ноября обвинил западные страны в “нагнетании протестного потенциала” и подготовке к войне с РБ. По его прогнозу, в ближайшее время военно-политическая обстановка вокруг нашей страны “сохранит повышенную напряженность”.

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