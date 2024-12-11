Минобороны направило на охрану Минска ещё одну батарею ЗРК «Тор-М2»

Опубликовано: 11.12.2024 14:25 , Обновлено: 11.12.2024

Министерство обороны в среду, 11 декабря, отчиталось о том, что на вооружение белорусской армии поступила очередная батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2". На боевое дежурство они заступят в ближайшее время. В ведомстве пояснили, что эти ЗРК будут "осуществлять охрану воздушных рубежей столицы".

По данным Минобороны, боевые машины “Тор-М2” уже “прочно вписались” в общую систему противовоздушной обороны страны. Помимо круглосуточной охраны Минска, эти ЗРК также стоят на защите Белорусской АЭС.

В качестве причин для усиления охраны воздушных границ Беларуси командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович назвал, в частности, “курс на милитаризацию”, который, по его словам, взяли “западные соседи” Республики. Он посетовал на то, что те “кратно увеличили военные бюджеты” и “нагнетают военно-политическую обстановку” вокруг Беларуси.

Ранее в Минобороны Беларуси сообщали, что батарея ЗРК “Тор-М2” способна одновременно поразить 16 целей, действующих с любых направлений со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высоте до 10 км - в любое время суток и в любых погодных условиях.

Предыдущая партия ЗРК прибыла на вооружение белорусской армии совсем недавно - 21 ноября 2024 года.

Ранее Telegraf.news сообщил, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о перспективах размещения российского ракетного комплекса “Орешник” на территории Республики, а также о том, сколько ядерных боеголовок Россия уже ввезла в Беларусь.

«Прозевали» — Лукашенко заявил, что РФ ввезла в Беларусь «не один десяток» ядерных боеголовок и подготовила «десятка три» площадок для «Орешника»